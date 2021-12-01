Больше 3,7 тысяч смоленских школьников пишут итоговое сочинение. Фото: Алексей БУЛАТОВ

1 декабря свыше 3,7 тысяч одиннадцатиклассников Смоленской области пишут итоговое сочинение, рассказал губернатор Алексей Островский на своей странице в соцсетях. На это школьникам даётся 3 часа 55 минут.

Для будущих выпускников 2021-2022 года эта творческая работа является обязательным условием допуска к государственной итоговой аттестации. Среди участников также – выпускники прошлых лет и ребята с ограниченными возможностями здоровья, для которых, по их желанию, проводится итоговое изложение.

Как и на государственном экзамене, во время написания итогового сочинения запрещено иметь при себе средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуру. Для тех, кто не справится с заданием или по каким-либо причинам не может написать работу сегодня, предусмотрены дополнительные дни – 2 февраля и 4 мая.

На выбор школьникам представлено 5 тем, которые они узнали непосредственно перед написанием:

Человек путешествующий: дорога в жизни человека;

Цивилизация и технологии – спасение, вызов или трагедия;

Преступление и наказание – вечная тема;

Книга (музыка, спектакль, фильм) – про меня;

Кому на Руси жить хорошо? – вопрос гражданина.

– К слову сказать, в прошлом году в Смоленской области «зачет» на итоговом сочинении получили 99,9% участников. Желаю ребятам ни пуха ни пера! Уверен, у вас все получится! – написал глава региона.

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