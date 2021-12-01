В двух исправительных колониях Смоленской области изготовили более 300 контейнеров для сбора ТБО. Фото: пресс-служба УФСИН по Смоленской области.

В двух исправительных колониях регионального УФСИН, расположенных в Сафоновском районе, были изготовлены более 300 контейнеров для сбора твёрдых бытовых отходов.

В рамках государственной программы по субсидированию был заключен контракт с департаментом природных ресурсов и экологии Брянской области на сумму 6 миллионов рублей.

160 металлических контейнеров на колесах уже отгружены, еще столько же будут отправлены в ближайшие дни. Все они прошли строгий контроль качества и не имеют претензий со стороны заказчика.

– Металлоизделия производственных участков металлообработки ИК-2 и ИК-3 отличаются качеством изготовления, долгосрочностью службы и, как следствие, высокой конкурентоспособностью, – отметили в пресс-службе УФСИН по Смоленской области.

Весь производственный процесс происходит в учреждении, помещение полностью оснащено инвентарем и оборудованием для резки, сварки и обработки металла.

Над изготовлением контейнеров в общей сложности трудились 15 осужденных. Трудоустройство позволит им не только своевременно выплачивать исковые обязательства согласно приговорам судов, включая компенсацию имущественного и морального вреда потерпевшим, но также своевременно возмещать затраты государства на содержание осужденных в исправительных учреждениях.

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