В Смоленской области индивидуальный предприниматель подозревается в уклонении от уплаты налогов. Фото: пресс-служба СУ СКР по Смоленской области.

В отношении индивидуальной предпринимательницы возбуждено уголовное дело по статье 198 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов с физического лица, совершенное в крупном размере».

Подозреваемая занималась предоставлением услуг для ведения бизнеса и уклонялась от уплаты единого налога, внося ложные сведения в документы, предоставленные в МИ ФНС России № 2 по Смоленской области. В результате бюджету причинен ущерб на сумму более 2,7 миллионов рублей.

Неправомерные действия были выявлены при проведении проверок сотрудниками региональных управлений МВД и ФНС России.

– В настоящее время следователями принимаются меры по погашению образовавшейся задолженности по налогам, проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Смоленской области.

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