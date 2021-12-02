Смоленская прокуратура обязала предприятие выплатить зарплату сотруднику. Фото: пресс-служба прокуратуры Смоленской области.

Рославльская межрайонная прокуратура обязала работодателя погасить задолженность по заработной плате перед местным жителем.

Было установлено, что на производственном предприятии допущено нарушение срока выплаты зарплаты работнику.

По данному факту в адрес руководителя производственного предприятия внесли представление, которое рассмотрели и удовлетворили, сообщили в пресс-службе прокуратуры по Смоленской области.

В настоящее время трудовые права работника восстановили, заработную плату выплатили в полном объёме. Кроме того, работодатель, допустивший нарушение, выплатил административный штраф.

Ранее «КП» писала, что в Смоленской области индивидуальный предприниматель подозревается в уклонении от уплаты налогов. Женщина не выплатила более 2,7 миллионов рублей.