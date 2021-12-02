Центр амбулаторной онкологической помощи на базе Рославльской ЦРБ заработает в начале 2022 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В администрации Смоленской области состоялось заседание, в ходе которого обсуждалась организация центра амбулаторной онкологической помощи на базе Рославльской центральной районной больницы.

Показатель заболеваемости злокачественными новообразованиями жителей региона в 2020 году уменьшился на 3% по отношению к 2019 году и составил около 453 человек на 100 тысяч населения. При этом растёт число заболеваний, выявленных на ранней стадии, отметила начальник регионального депздрава Ольга Стунжас.

За 9 месяцев 2021 года в регионе доля пациентов, чей диагноз определен на I-II стадии, выросла до 58%, увеличившись на 45 человек в абсолютных числах. Выявление заболевания именно на начальных стадиях дает совершенно иные прогнозы и ресурсы для проведения лечения, добавили в пресс-службе администрации региона. В таких случаях показатель выживаемости пациентов составляет порядка 90%.

Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями», входящий в нацпроект «Здравоохранение», предусматривает организацию центров амбулаторной онкологической помощи. Открытие такого центра повысит доступность медицинской помощи по профилю «онкология» для жителей региона. Он будет осуществлять первичную диагностику онкологических заболеваний и их лечение.

В настоящее время идёт работа по организации подобного центра на базе Рославльской ЦРБ. Он будет входить в структуру ОГБУЗ «Смоленский областной онкологический клинический диспансер», что позволит привлечь к работе высококвалифицированных специалистов, снизить кадровый дефицит врачей-онкологов на территории муниципальных образований.

В помещениях будущего центра уже завершили ремонт, закупили мебель и автомобиль «Газель» для доставки медперсонала к месту работы. На создание центра было выделено 85 миллионов рублей из областного бюджета. Планируется, что он начнёт работу 1 января 2022 года.

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