Снег и заморозки ожидаются в Смоленской области 2 декабря. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В четверг на территории региона снова будет облачно. По прогнозам смоленского ЦГМС, днём пройдёт снег, возможен дождь. На дорогах гололёд и гололедица. Порывы ветра будут достигать 14 м/с.

Температура воздуха по области: -2°C…+3°C.

В Смоленске: 0°C…+2°C.

Атмосферное давление 721 мм рт. столба, будет падать.

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