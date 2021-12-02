В смоленской поликлинике №7 завершили ремонт рентгенологического отделения. Фото: департамент здравоохранения Смоленской области.

В ОГБУЗ «Поликлиника №7» города Смоленска после ремонта снова начало работать рентгенологическое отделение.

В кабинете установили новые рентген аппарат и компьютерное оборудование, рассказали в департаменте здравоохранения Смоленской области. Это поможет оказывать более качественную медицинскую помощь населению.

Ранее «КП» писала, что Центр амбулаторной онкологической помощи на базе Рославльской ЦРБ заработает в начале 2022 года. На его создание было выделено 85 миллионов рублей из областного бюджета.