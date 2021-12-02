В Смоленске откроется Центр подготовки спортсменов по новым олимпийским видам спорта

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Речь идёт о баскетболе 3х3, скалолазании, брейк-дансе и скейтбординге. О развитии спорта во время рабочей встречи говорили губернатор Алексей Островский и ректор вуза Георгий Грец.

По словам Георгия Николаевича, Центр разместится на базе учебного корпуса СГУС №3 на улице Кирова в Смоленске, где на данный момент уже начат ремонт. В соответствии с концепцией рядом планируют обустроить современный спортивный городок, который, бесспорно, привлечёт внимание, как профессиональных спортсменов, так и многочисленных любителей здорового образа жизни.

Сейчас данный вопрос находится в стадии активной проработки с Минспорта и Олимпийским комитетом России. Ожидается, что создание инфраструктуры Центра будет финансироваться преимущественно за счёт федеральных средств. Работы планируется завершить в 2024 году.

«Со своей стороны мы готовы оказать университету всемерную поддержку для успешной реализации этого важного для спортивной жизни региона и его престижа проекта», – заверил губернатор.

Также в вузе на повестке дня работа над ещё одним проектом – открытие на базе университета кафедр для подготовки специалистов по вышеуказанным видам спорта. Набор студентов намерены начать уже с 1 сентября следующего года.

В завершение совещания губернатор дал поручение своему заместителю Станиславу Дзасохову оказать СГУС необходимое содействия в этом вопросе.

«Уверен, что Центр подготовки спортсменов и новые кафедры привлекут в вуз не только студентов, но и высококвалифицированных специалистов по этим направлениям, в том числе, и из других регионов, а также будут играть важную роль в воспитании будущих чемпионов, – отметил глава региона. – Ведь наш университет по праву считается кузницей спортивных кадров, воспитавшей целую плеяду выдающихся спортсменов и тренеров, победителей и призёров самых масштабных всероссийских и международных соревнований».