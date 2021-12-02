В Смоленской области волонтеры продолжают оказывать помощь жителям региона

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Неравнодушные смоляне самых разных возрастов и социального статуса помогают пожилым людям и тем, кто находится в группах риска, - обеспечивают доставку продуктов и лекарств, оплачивают услуги ЖКХ, оказывают иную помощь. Студенты-медики и ординаторы работают в «красных зонах» инфекционных госпиталей, регистратурах поликлиник, помогают в проведении вакцинации, проводят термометрию при входе в здания медучреждений. И таких примеров неравнодушия и сострадания сейчас очень много...

5 декабря в России отметят День волонтёра. Этот праздник вправе считать своим сотни жителей региона. На сегодняшний день на федеральном портале для добровольцев зарегистрировано почти 19 тысяч смоленских волонтёров и 350 организаторов добровольческой деятельности. Для более эффективной организации и координации этой работы на Смоленщине в соответствии с указанием главы региона Алексея Островского активно занимаются развитием соответствующей инфраструктуры.

С 2019 года в Смоленске работает Региональный ресурсный центр поддержки добровольчества, который является информационной и научно-методической площадкой волонтёрской деятельности.

«В прошлом году на базе Смоленского государственного медицинского университета был создан Центр медицинского добровольчества «МедВолна» - на данный момент он является центральным штабом акции взаимопомощи «Мы Вместе». Особое внимание уделяем развитию волонтёрского движения в районных центрах. К настоящему времени в регионе действуют 27 муниципальных волонтёрских штабов», - рассказал губернатор Алексей Островский.

В декабре будет открыт первый муниципальный волонтёрский центр. Он распахнёт свои двери на базе Вяземского железнодорожного техникума - сейчас здесь завершаются ремонтные работы. Планируется, что центр станет опорной ресурсной площадкой для добровольцев из Вязьмы и близлежащих районов.