В Смоленской области продолжают открывать ФАПы

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После появления ФАПа в деревне Ново-Никольское Тумановского сельского поселения Вяземского района один из жителей обратился в местную администрацию с просьбой обустроить пешеходную дорожку к зданию пункта.

Вязьмич поделился полученным ответом в соцсетях. Формулировки чиновников возмутили губернатора Алексея Островского, который назвал такое отношение к обращениям смолян неприемлемым.

«Ответ, написанный в лучших бюрократических традициях, гласит, что эти работы будут произведены «по мере наполнения бюджета финансовыми средствами». Такая «обратная связь» с населением со стороны властей на местах категорически не приемлема!», – высказался о ситуации Алексей Островский.

Как видно из фотографии, речь идёт о нескольких метрах земли, которые изначально при комплексном благоустройстве территории почему-то не выложили брусчаткой либо не заасфальтировали с учётом того, что на пути к ФАПу присутствуют оба этих элемента.

«А, главное, не подумали о том, как здесь в слякоть будут ходить люди, преимущественно, пожилые, – подчеркнул глава региона. – Ситуация напомнила «бородатый» анекдот, когда во время субботника один человек сосредоточенно копает ямы одну за другой, а второй следом за ним их закапывает. А в итоге выясняется, что третий участник, ответственный за высадку саженцев деревьев, попросту не пришел».

Стоит отметить, что губернатор уже не раз высказывался на эту тему и акцентировал внимание глав муниципалитетов на том, что благоустройство прилегающих к ФАПам территорий, включая их озеленение, разбивку клумб, а также отсыпку подъездных путей с их последующим асфальтированием или иными работами, находится исключительно в их компетенции.

«Понимаю, что возможности муниципального бюджета, равно как и бюджета сельского поселения, ограничены, если не сказать, скудны. Однако, в данном конкретном случае речь точно не идёт о каких-то заоблачных суммах. Прошу главу Вяземского района Инну Васильевну Демидову подключиться к этой работе и максимально оперативно обеспечить выполнение моего поручения», - резюмировал Алексей Островский.