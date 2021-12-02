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Общество2 декабря 2021 6:58

Как на Смоленщине обновляют парк школьных автобусов?

Ещё одна партия школьных автобусов поступила в Смоленскую область
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Фото предоставлено героем публикации.

Фото предоставлено героем публикации.

Региональный автопарк специализированного транспорта пополнился новыми «Газелями», которые были приобретены за счёт средств федерального бюджета. Это хорошая новость не только для детей и их родителей, живущих на периферии и в отдалении от образовательных учреждений, но и педагогов и руководства сельских школ.

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Напомним, что первая партия автобусов, включающая восемь единиц транспорта, поступила на Смоленщину в начале ноября и была оперативно распределена между муниципальными образованиями. Новые ПАЗы отправились в сельские школы Ершичского, Вяземского, Дорогобужского, Кардымовского, Краснинского, Починковского, Смоленского и Хиславичского районов.

«В скором времени после прохождения необходимых процедур, как меня проинформировали подчинённые, они выйдут на маршруты и будут обеспечивать доставку учеников из отдалённых населённых пунктов на занятия», – рассказал губернатор Алексей Островский.

В этот раз в регион прибыло больше автобусов – их получили 16 образовательных организаций из Вяземского, Гагаринского, Демидовского, Ельнинского, Краснинского, Монастырщинского, Сычевского, Смоленского, Починковского, Рославльского, Руднянского, Хиславичского районов, а также Починковская школа-интернат и Смоленский фельдмаршала Кутузова кадетский корпус.

На 100%

Прибывшая партия транспортных средств пойдет на замену устаревшим автобусам. Как и прежде, большое внимание уделено вопросу безопасности перевозок детей.

Транспортные средства оснащены различными специализированными системами. Например, водитель не сможет начать движение при открытой двери. Помимо этого, установлены ограничители скоростного режима и антиблокировочная система тормозов.

«Очень радует, что на данный момент все заявки муниципальных образований удовлетворены в полном объёме и, как следствие, потребность нынешнего года в обновлении школьного автопарка закрыта на 100%», - отметил Алексей Островский.

Глава региона заверил, что эта работа будет продолжена, ведь «школьными автобусами ежедневно пользуются почти 5 тысяч смоленских ребят, которые благодаря такому транспорту могут удобно и с комфортом добираться до своих образовательных учреждений».