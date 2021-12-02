Как на Смоленщине обновляют парк школьных автобусов?

Фото предоставлено героем публикации.

Региональный автопарк специализированного транспорта пополнился новыми «Газелями», которые были приобретены за счёт средств федерального бюджета. Это хорошая новость не только для детей и их родителей, живущих на периферии и в отдалении от образовательных учреждений, но и педагогов и руководства сельских школ.

8 + 16

Напомним, что первая партия автобусов, включающая восемь единиц транспорта, поступила на Смоленщину в начале ноября и была оперативно распределена между муниципальными образованиями. Новые ПАЗы отправились в сельские школы Ершичского, Вяземского, Дорогобужского, Кардымовского, Краснинского, Починковского, Смоленского и Хиславичского районов.

«В скором времени после прохождения необходимых процедур, как меня проинформировали подчинённые, они выйдут на маршруты и будут обеспечивать доставку учеников из отдалённых населённых пунктов на занятия», – рассказал губернатор Алексей Островский.

В этот раз в регион прибыло больше автобусов – их получили 16 образовательных организаций из Вяземского, Гагаринского, Демидовского, Ельнинского, Краснинского, Монастырщинского, Сычевского, Смоленского, Починковского, Рославльского, Руднянского, Хиславичского районов, а также Починковская школа-интернат и Смоленский фельдмаршала Кутузова кадетский корпус.

На 100%

Прибывшая партия транспортных средств пойдет на замену устаревшим автобусам. Как и прежде, большое внимание уделено вопросу безопасности перевозок детей.

Транспортные средства оснащены различными специализированными системами. Например, водитель не сможет начать движение при открытой двери. Помимо этого, установлены ограничители скоростного режима и антиблокировочная система тормозов.

«Очень радует, что на данный момент все заявки муниципальных образований удовлетворены в полном объёме и, как следствие, потребность нынешнего года в обновлении школьного автопарка закрыта на 100%», - отметил Алексей Островский.

Глава региона заверил, что эта работа будет продолжена, ведь «школьными автобусами ежедневно пользуются почти 5 тысяч смоленских ребят, которые благодаря такому транспорту могут удобно и с комфортом добираться до своих образовательных учреждений».