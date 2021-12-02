Более 340 км пути отремонтировано на МЖД за время ремонтно-путевой кампании

Фото: пресс-служба МЖД.

В период ремонтно-путевой кампании в этом году на Московской железной дороге отремонтировано 341,6 км пути, уложено 200 новых стрелочных переводов, проведена выправка 1400 км пути и 1600 стрелочных переводов. Всего на МЖД 18 тыс. стрелочных переводов, 95% которых оборудованы системами электрообогрева или пневмообдувки для обеспечения стабильной работы в зимний период.

Наиболее протяженные участки, более 10 км, отремонтированы на следующих перегонах: Кривандино – Черусти (более 19 км), Быково – Раменское (12,4 км) и Воскресенск – Шиферная – Пески Казанского направления МЖД (12,1 км); Кораблино – Ряжск 2 путь (16,6 км) и 1 путь (9,3 км) в Рязанской области, Можайск – Бородино (около 16 км) и Уваровка – Блокпост 161 км Белорусского направления (14,6 км), Охочевка – Щигры в Курской области (13,8 км), Румянцево – Чисмена Рижского направления (12,2 км), Суходрев – Тихонова Пустынь Киевского направления (12,1 км), Думиничи – Палики в Калужской области (11,3 км).

По технологии «закрытого перегона» проводилось 60% всех ремонтно-путевых работ. Преимущество этой технологии в том, что работы ведутся непрерывно, что позволяет сконцентрировать ресурсы и выполнить большие объемы ремонтных работ в сжатые сроки. На время работ движение поездов организовывается по одному пути в реверсивном режиме.

- С начала ремонтно-путевой кампании на полигоне МЖД уложено порядка 60 км нового пути, что позволит в перспективе увеличить пропускную способность на участках дороги, которые войдут в состав МЦД-4 и МЦД-3, а также на Большом кольце для усиления грузового каркаса МЖД. Благодаря развитию железнодорожной инфраструктуры на станциях, осуществляющих грузовые операции, мы повышаем их перерабатывающие возможности, тем самым способствуя увеличению перевозок грузов, необходимых для стабильной работы предприятий, стройкомплекса, для снабжения регионов социально значимыми товарами, - отметил начальник МЖД Михаил Глазков.

Дополнительные пути уложены на следующих основных участках: Костино – Иванцево Большого кольца МЖД, Курская – Железнодорожная и Реутово –Балашиха Горьковского направления, Курская – Люблино Курского направления, Солнечная – Апрелевка Киевского направления, а также на станциях Москва-Казанская-пассажирская, Ворсино (Калужская область), Казначеевка (Тульская область), Окружная (Савеловского направления).

Впервые на Московской железной дороге при сварке рельсов в бесстыковой путь использовалась мобильная путевая техника – рельсосварочная машина на комбинированном ходу, которая передвигается как по железнодорожному полотну, так и по автодорогам.

Всего в проведении ремонтных работ было задействовано 194 путевые машины тяжелого типа, 102 единицы автотракторной техники и 2,4 тыс. единиц специального подвижного состава: укладочные краны, моторные платформы, выправочно-подбивочные комплексы, электробалластеры, рельсосварочные машины и другие.