В Смоленске женщина плеснула щелочью в лицо знакомому. Фото: Алексей БУЛАТОВ

7 мая 2021 года между смолянкой и мужчиной, который неправомерно находился в квартире её свёкра, произошёл конфликт.

Во время ссоры обвиняемая вылила из бутылки на лицо и верхние конечности неприятеля чистящее средство, содержащее щелочь. После этого она выгнала пострадавшего и находящегося вместе с ним мужчину из квартиры на лестничную площадку, где вылила из бутылки оставшуюся часть чистящего средства на пострадавшего, но не попала – мужчина успел забежать в лифт. После нападения у пострадавшего неизгладимо обезображено лицо.

Действия подсудимой квалифицировали как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия.

По информации пресс-службы Промышленного районного суда города Смоленска, с учётом наличия малолетнего ребенка, явку с повинной, добровольного возмещения ущерба и принесения извинений, 30 ноября ей назначили условное наказание на срок 1 год с испытательным сроком 1 год и возложением обязанностей, способствующих ее исправлению.

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