В Смоленской области заболеваемость коронавирусом пошла на спад

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Опасный возраст

«Благодаря действующим с конца октября ограничительным мероприятиям, введённым нами на основании рекомендаций и предписаний Роспотребнадзора, эпидситуация в регионе отчасти стабилизировалась, — отметил по итогам совещания губернатор. — Ежедневно темп прироста инфицированных снижается на 5-7%. За минувшие 10 дней количество госпитализаций уменьшилось почти на 10%. Хотя цифры, конечно, остаются достаточно высокими».

Вместе с тем отмечается тревожная тенденция: чаще всего болеют люди старше 65 лет. В общей статистике заболевших их 45%. На втором месте — смоляне в возрасте 50-65 лет (36%), на третьем — 30-50 лет (18%).

К сожалению, не всегда организм человека способен справиться с вирусной атакой. С начала пандемии от последствий коронавируса в регионе скончались более 2000 заболевших. Специалисты, проанализировав летальность, пришли к выводу: свыше 90% умерших были не привиты. В основном это люди преклонного возраста, имеющие сопутствующие заболевания.

В настоящее время лечение больных ковидом осуществляется на базе 22 лечебных организаций, где развёрнуто 2427 коек, из них кислородом обеспечено более 63% койко-мест. Свободно 26% коечного фонда.

По данным на 23 ноября, на стационарном лечении находились 1,7 тысячи жителей региона, в том числе 100 человек — в отделениях реанимации. Причём большинство из них (более 70%) — старше 65 лет. Благодаря снижению числа госпитализированных уменьшился и расход кислорода в медучреждениях. Сейчас этот показатель составляет 20 тонн в сутки — двумя неделями ранее потребность достигала 30 тонн.

В зоне риска

Несмотря на некоторое снижение темпов заболеваемости, смолянам не стоит пренебрегать мерами безопасности — необходимо носить маски и придерживаться социальной дистанции. Кроме того, специалисты подчёркивают: в зоне риска по заболеваемости находятся непривитые граждане.

«Абсолютное большинство тех, кто болеет и попадает в стационары, как и ранее, составляют невакцинированные смоляне», — подчеркнул губернатор.

По итогам совещания Алексей Островский в очередной раз призвал жителей региона подумать о своём здоровье. И тем, кто не привился по каким-либо причинам, сделать свой выбор в пользу вакцинации. Сегодня это единственный способ обезопасить себя и своих родных.

«Привёденная неутешительная статистика показывает, что на протяжении длительного времени в «красной зоне» эпидопасности по-прежнему остаются пожилые люди, — отметил глава. — В очередной раз обращаюсь к нашим глубокоуважаемым бабушкам и дедушкам с просьбой задуматься о вакцинации, а также максимально соблюдать режим самоизоляции и не подвергать свою жизнь неоправданному риску, минимизировав посещение общественных мест и воспользовавшись помощью волонтёров. Здоровье каждого — это здоровье всех. Берегите себя!».