305 новых случаев коронавируса выявлено в Смоленской области на 2 декабря. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На протяжении нескольких последних недель фиксируется ежедневное снижение темпов прироста заболеваемости. За сутки диагноз подтвердился у 305 человек, общее число заболевших составляет 78 752.

По данным столичного Оперштаба, успешно справились с коронавирусом 517 смолян. Также на территории региона зафиксировали 8 случаев с летальным исходом, всего 2 153 человека стали жертвами COVID-19.

Сутки ранее под медицинским наблюдением находились 13 056 человек, из них 11 465 – в режиме самоизоляции, 1 591 – в стационаре. В настоящий момент свободно 814 коек, что составляет почти 34%.

Первым компонентом привиты более 394 смолян. Полностью завершили вакцинацию 357 066 человек.

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