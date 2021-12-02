В Смоленской области 636 иностранцев привлекли к ответственности за незаконную миграцию. Фото: «Жизнь смоленского приграничья» в соцсетях.

В администрации региона в формате видеоконференцсвязи состоялось очередное заседание Координационного совета по пограничной политике, повесткой которого стали меры по предупреждению нарушений иностранными гражданами миграционного законодательства РФ и повышение их эффективности.

Всего в январе – октябре 2021 года в Смоленской области зарегистрировали 294 случая незаконной миграции, а также фиктивной постановки на учет, фиктивной регистрации иностранного гражданина по месту жительства, пребывания в жилом помещении на территории России. За предоставление при осуществлении миграционного учета ложных сведений и документов к административной ответственности привлечено 145 иностранных граждан.

Кроме этого, за нарушение правил въезда на территорию России к административной ответственности привлечено 636 иностранцев. Чтобы выявить каналы незаконной миграции, которые могут быть использованы международными террористическими организациями, правоохранительные органы проводят оперативно-профилактические мероприятия «Нелегал», «Нелегальный мигрант» «Нелегал – 2021». Они способствовали повышению эффективности осуществления иммиграционного контроля на территории региона.

Отдельно участники заседания обсудили результаты выполнения постановления Правительства РФ «О Порядке привлечения граждан к защите Государственной границы Российской Федерации» в приграничных муниципальных образованиях Смоленской области и необходимые меры по повышению эффективности деятельности добровольных народных дружин.

В Руднянском и Хиславичском районах созданы и действуют добровольные народные дружины, члены которых на постоянной основе привлекаются к мероприятиям по охране Государственной границы. Работа ведется в тесном взаимодействии с отделениями Пограничного управления ФСБ России по Смоленской области.

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