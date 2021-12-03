Главврач Тумановской туберкулёзной больницы Виктор Левшинов ушёл из жизни. Фото: департамент здравоохранения Смоленской области.

30 ноября умер главный врач ОГБУЗ «Тумановская туберкулёзная больница» Виктор Левшинов. Об этом сообщили в региональном депздраве.

Всю свою жизнь мужчина посвятил выбранному делу и служению людям. Его трудовая деятельность прошла в селе Туманово Вяземского района. В 2012 году за многолетний и добросовестный труд был награжден нагрудным знаком «Отличник здравоохранения».

Левшинов Виктор Антонович пользовался заслуженным авторитетом в коллективе, среди пациентов и медицинской общественности Смоленской области, рассказали в профильном департаменте.

– ОГБУЗ «Тумановская туберкулезная больница» потеряла одного из самых ценных членов коллектива, сохраняющего и оберегающего лучшие традиции нашей медицины. Благодаря его умению руководить, делиться своими знаниями и опытом, всегда быть жизнерадостным, располагающим к себе человеком память о нем навсегда останется в наших сердцах.

Виктор Антонович скончался в возрасте 69 лет.

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