В Починковском районе два человека погибли в массовом ДТП с большегрузами. Фото: «Типичный Смоленск» в соцсетях.

Утром 2 декабря недалеко от посёлка Стодолище в Починковском районе произошла массовая авария.

По информации пресс-службы УМВД по Смоленской области, на 297-м километре трассы Р-120 46-летний водитель фуры DAF выехал на встречную полосу, где столкнулся с большегрузом Mercedes под управлением 41-летнего мужчины, а также с автомобилем Lada Granta под управлением 40-летнего мужчины.

В результате ДТП водители легковушки и фуры Mercedes погибли. 32-летний пассажир «Lada Granta» получил ранения.

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