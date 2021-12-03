В Верхнеднепровском группа подростков напала на родителей подруги. Фото: Олег ЗОЛОТО

Ночью 2 декабря в посёлке Верхнеднепровский Дорогобужского района 14-летняя девочка поссорилась с родителями. Несовершеннолетняя позвонила своему другу, проживающему в Десногорске, и пожаловалась на маму и отчима, которые не разрешают ей гулять ночью.

Парень решил помочь подруге и вместе со своими несовершеннолетними знакомыми отправился к дому девочки. Около 5 утра они зашли в квартиру и нанесли множественные ножевые ранения хозяину жилища и его жене.

Потерпевших госпитализировали в больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь.

– Все лица, причастные к совершению данного преступления, установлены и задержаны, в настоящее время с ними проводятся следственные действия, – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Смоленской области.

На месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты, проводятся осмотры, обыски, допросы потерпевших и свидетелей. Расследование продолжается.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске женщина плеснула щелочью в лицо знакомому. Смолянка облила мужчину чистящим средством, чтобы выгнать его из квартиры.