Синоптики прогнозируют снег и гололёд в Смоленской области 3 декабря.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Рабочая неделя смолян закончится облачной погодой и обильными осадками. По прогнозам смоленского ЦГМС, днём на территории региона пойдёт снег, местами возможно налипание мокрого снега, слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер подует юго-западный, 7-12 м/с.
Температура воздуха по области: -3°C …+2°C.
В Смоленске: -1°C …+1°C.
Атмосферное давление 725 мм рт. столба, существенно меняться не будет.
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