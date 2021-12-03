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Общество3 декабря 2021 6:04

Синоптики прогнозируют снег и гололёд в Смоленской области 3 декабря

Столбики термометров опустятся до -3
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Синоптики прогнозируют снег и гололёд в Смоленской области 3 декабря.

Синоптики прогнозируют снег и гололёд в Смоленской области 3 декабря.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Рабочая неделя смолян закончится облачной погодой и обильными осадками. По прогнозам смоленского ЦГМС, днём на территории региона пойдёт снег, местами возможно налипание мокрого снега, слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер подует юго-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха по области: -3°C …+2°C.

В Смоленске: -1°C …+1°C.

Атмосферное давление 725 мм рт. столба, существенно меняться не будет.

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