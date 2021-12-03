Daewoo Matiz сгорел вечером в Вязьме. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Инцидент произошёл около 21:20 в четверг, 2 декабря. Пожарным поступило сообщение о возгорании автомобиля на улице Южная в Вязьме.

На место вызова выехали автоцистерна и 3 спасателя. Огнём был охвачена легковушка Daewoo Matiz. В пресс-службе ГУ МЧС по Смоленской области сообщили, что пламя удалось потушить, в результате случившегося никто не пострадал. Автомобиль выгорел до основания, сохранились лишь документы, которые были в кармане одежды водителя.

Ранее «КП» писала, что в Починковском районе два человека погибли в массовом ДТП с большегрузами. На трассе столкнулись две фуры и легковушка.