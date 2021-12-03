В Смоленской области местная жительница подозревается в убийстве сожителя. Фото: пресс-служба СУ СКР по Смоленской области.

В отношении 49-летней жительницы деревни Новое село Манастырщинского района возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство».

По версии следствия, 30 ноября женщина, инвалид 2 группы, вместе со своим сожителем распивала спиртные напитки. Во время застолья между ними на почве личных неприязненных отношений произошла ссора. Женщина не менее 3 раз ударила 57-летнего мужчину кухонным ножом. От полученных ранений потерпевший скончался на месте происшествия.

По информации пресс-службы СУ СК России по Смоленской области, расследование уголовного дела продолжается, выясняются все обстоятельства произошедшего.

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