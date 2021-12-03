Более 780 смолян прошли переобучение в рамках реализации федерального проекта «Содействие занятости»

Более 780 смолян прошли переобучение в рамках федерального проекта «Содействие занятости». Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

В администрации Смоленской области проанализировали промежуточные итоги реализации федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография».

Сегодня на выбор слушателям представлено 170 образовательных программ. Возможно очное и дистанционное обучение, для этого необходимо подать заявку на портале "Работа в России". Сервисом на данный момент воспользовались свыше 1,6 тысячи смолян, рассказал губернатор Алексей Островский на своей странице в соцсетях. Более 780 жителей региона уже завершили обучение и приступили к работе на новом месте либо продолжили трудовую деятельность на прежнем.

До конца года еще около 160 человек, преимущественно, пожилых смогут бесплатно освоить новую профессию или повысить свою квалификацию. При этом смоляне, прошедшие отбор, но по каким-либо причинам не приступившие к обучению в 2021 году, смогут воспользоваться такой возможностью в следующем.

Стоит отметить, что по сравнению с прошлым годом расширился перечень категорий граждан, которые могут пройти переобучение. Сейчас среди них – люди старше 50 лет, женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, безработные и те, кто находится в ее поиске, а также неработающие женщины, воспитывающие детей дошкольного возраста.

– По итогам обсуждения поручил профильным подчиненным на постоянной основе работать над расширением перечня направлений для профессиональной переподготовки, ориентируясь, в первую очередь, на потребности регионального рынка труда и запросы работодателей, – написал глава региона.

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