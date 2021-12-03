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Общество3 декабря 2021 12:00

В Смоленске движение транспорта по улице Валентины Гризодубовой ограничат до конца года

Рабочие будут прокладывать на участке водопровод и ливнёвку
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске движение транспорта по улице Валентины Гризодубовой ограничат до конца года.

В Смоленске движение транспорта по улице Валентины Гризодубовой ограничат до конца года.

Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Движение транспорта по улице Валентины Гризодубовой будет ограничено с понедельника, 6 декабря, до конца 2021 года.

Автомобилисты не смогут проехать в районе домов №4 и №4-а, а также между домами №1 и №1-а, сообщили в пресс-службе городской администрации. На указанном участке рабочие будут прокладывать водопровод и ливневую канализацию к строящемуся зданию.

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