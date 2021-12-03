В Смоленской области ищут новый дом для собаки, служившей в колонии. Фото: пресс-служба УФСИН России по Смоленской области.

В исправительной колонии №3 ищут новый дом для служебной собаки-пенсионера. Кинологи смоленского УФСИН, расположенного рядом с поселком Горный Сафоновского района, отдают в добрые руки среднеазиатскую овчарку (алабая) по кличке Аким.

Аким абсолютно здоров, имеет ветеринарный паспорт, прошёл необходимый курс дрессировки. Однако в силу своего возраста, не может продолжать службу. 28 декабря ему исполнится 9 лет.

– Эта служебная собака использовалась в караульной службе и охране учреждения, поэтому пес будет надежным охранником для частного дома, производственных помещений или территорий. Собака не агрессивная, проявляет хорошие сторожевые качества, послушная и очень умная, – рассказали в пресс-службе УФСИН России по Смоленской области.

Те, кто хочет взять «Акима» к себе или получить ответ на интересующие вопросы, могут обращаться к начальнику кинологического отделения ИК-3 Николаю Владимировичу Химяку по телефону 8-900-221-51-68.

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