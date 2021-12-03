В Смоленске раскрыли жестокое убийство восьмилетней давности. Фото: пресс-служба СУ СКР по Смоленской области.

Сотрудники следственного комитета задержали 33-летнюю иногороднюю женщину, подозреваемую в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Преступление было совершено ещё в 2013 году в Смоленске.

30 сентября в дачном доме одного из садоводческих товариществ в Заднепровском районе Смоленска обнаружили тело мужчины. Экспертиза показала, что местный житель скончался от сдавливания органов шеи твердыми тупыми предметами — то есть удушения.

Смоленские следователи и криминалисты СК провели тщательный осмотр места происшествия, изъяв, в числе прочего, фрагменты липкой ленты. Благодаря судебной молекулярно-генетической экспертизе на ленте обнаружили эпителиальные клетки (ДНК-код) от неизвестной женщины. Выявленный код направили для проверки по соответствующим криминалистическим базам.

В октябре 2021 года полицейские Москвы обнаружили совпадение этого генетического материала с биологическими следами осужденной в 2020 году за совершение кражи 33-летней женщины. Смоленские силовики начали устанавливать местонахождение подозреваемой, которая после освобождения не имела постоянного места жительства и вела бродяжнический образ жизни.

По версии следствия, в конце сентября 2013 года обвиняемая приехала на поезде из Москвы в Смоленск. Возле железнодорожного вокзала женщина познакомилась с мужчиной, ведущим бродяжнический образ жизни. Вместе они направились в дачный дом, находящийся в Заднепровском районе Смоленска, где вместе с 54-летним мужчиной стали распивать спиртные напитки. В какой-то момент между обвиняемой и хозяином дома возник конфликт на почве неприязненных отношений. Женщина задушила нового знакомого. После этого она покинула место совершения преступления.

По информации пресс-службы СУ СКР по Смоленской области, в настоящее время женщина задержана, ей предъявлено обвинение в совершении убийства, решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу. Вину в совершении преступления обвиняемая признала. Расследование продолжается.

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