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Общество5 декабря 2021 5:21

В Вязьме группа местных жителей избила мужчину

5-6 человек по очереди подходили к пострадавшему, не реагируя на замечания прохожих
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Вязьме группа местных жителей избила мужчину. Фото: «Пусть говорят Вязьма» в соцсетях.

В Вязьме группа местных жителей избила мужчину. Фото: «Пусть говорят Вязьма» в соцсетях.

Инцидент произошёл 4 декабря. По словам очевидцев, во дворе одного из жилых домов компания из 5-6 человек по очереди подходили и избивали мужчину. На замечания прохожих агрессоры никак не реагировали.

Свидетель произошедшего отметил, что мужчина находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и намеревался разбить бутылку о лобовое стекло припаркованного автомобиля. Тогда из машины вышел хозяин, в адрес которого со стороны мужчины посыпались угрозы. На помощь пришли знакомые, началась драка. По словам смолян, мужчина настаивал, чтобы очевидцы не вызывали полицию.

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