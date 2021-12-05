В Вязьме группа местных жителей избила мужчину. Фото: «Пусть говорят Вязьма» в соцсетях.

Инцидент произошёл 4 декабря. По словам очевидцев, во дворе одного из жилых домов компания из 5-6 человек по очереди подходили и избивали мужчину. На замечания прохожих агрессоры никак не реагировали.

Свидетель произошедшего отметил, что мужчина находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и намеревался разбить бутылку о лобовое стекло припаркованного автомобиля. Тогда из машины вышел хозяин, в адрес которого со стороны мужчины посыпались угрозы. На помощь пришли знакомые, началась драка. По словам смолян, мужчина настаивал, чтобы очевидцы не вызывали полицию.

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