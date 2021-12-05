Национальный парк «Смоленское Поозерье» занял второе место в конкурсе «Сокровища России». Фото: региональный информационный центр туризма «Смоленский терем».

Журнал National Geographic Traveler подвёл итоги масштабного онлайн-конкурса «Сокровища России», посвященного туристическим возможностям страны.

В каждой из 10 номинаций определено 5 победителей. Второе место в номинации «Природный объект» заняло уникальное экологическое место Смоленской области, традиционно называемое «Байкал в миниатюре» – национальный парк «Смоленское Поозерье», рассказали в региональном информационном центре туризма «Смоленский терем».

– «Национальный парк «Смоленское Поозерье» входит в число федеральных музеев и особо охраняемых природных территорий. Это ключевая точка не только на карте Смоленской области, но и России, знаменитое многообразием ледниковых озёр, уникальной природой и богатым животным миром. Оно заслуженно вошло в число победителей такого масштабного конкурса», – прокомментировали сотрудники АНО «Центр развития туризма Смоленской области».

Напомним, проект стартовал 1 июля и завершился 31 октября: на протяжении четырех месяцев пользователи Nat-geo.ru голосовали за интересные достопримечательности, экскурсионные маршруты, блюда национальной кухни и события в различных регионах России.

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