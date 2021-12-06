В Верхнеднепровском напавших на родителей подруги подростков заключили под стражу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В субботу, 4 декабря, в Дорогобужский районный суд обратился следователь с ходатайством о заключения под стражу трёх несовершеннолетних жителей Десногорска.

Молодых людей подозревают в покушении на убийство 37-летней женщины и её 26-летнего супруга.

Напомним, ночью 2 декабря 14-летняя девочка поссорилась с родителями. Несовершеннолетняя позвонила своему другу и пожаловалась на маму и отчима, которые не разрешают ей гулять ночью. Парень вместе со своим знакомым приехал к дому девочки. Подростки нанесли потерпевшим множество ножевых ранений и скрылись с места преступления. Потерпевшие госпитализированы.

Подозреваемые не отрицают свою причастность к совершению преступления. По информации пресс-службы Дорогобужского районного суда, им выбрали наказание в виде заключения под стражу на 2 месяца. Постановление пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Ранее «КП» писала, что в Вязьме группа местных жителей избила мужчину. 5-6 человек по очереди подходили к пострадавшему, не реагируя на замечания прохожих.