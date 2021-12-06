В Смоленской области температура воздуха опустится до -5. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В понедельник, 6 декабря, в Смоленской области будет облачно. По прогнозам Смоленского ЦГМС, днём на большей части территории пройдёт снег. На отдельных участках дорог гололедица, утром местами слабый туман. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура воздуха по области: -5°C…0°C.

В Смоленске: -3°C …-1°C.

Атмосферное давление 736 мм рт. столба, будет падать.

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