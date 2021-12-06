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Происшествия6 декабря 2021 7:16

Фасад кафе загорелся вечером в Вязьме

Пожарные не позволили огню распространиться на строение
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фасад кафе загорелся вечером в Вязьме. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Фасад кафе загорелся вечером в Вязьме. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Около пяти часов вечера 5 декабря прохожие увидели, как из вентиляционной трубы на фасаде кафе на улице Ленина в Вязьме вырываются языки пламени и сразу же вызвали на помощь пожарных. Неравнодушные местные жители предупредили о случившемся посетителей и персонал заведения.

На место происшествия уже через две минуты приехал личный состав 12 пожарно-спасательной части и оперативно потушил возгорание, не допустив распространения огня на само строение.

– В результате инцидента частично поврежден вентиляционный канал вытяжки над мангалом. Вероятно, в вентиляции могла загореться сажа, но точную причину произошедшего установят специалисты, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Смоленской области.

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