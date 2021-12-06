В Гагаринском районе сельскую администрацию обязали переместить контейнерную площадку. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суд постановил обязать администрацию сельского поселения за месяц устранить допущенные нарушения санитарных норм.

Контейнер для вывоза ТБО установили на границе участка собственника земли. Это создало неблагоприятные условия для проживания вблизи площадки для мусора.

Нарушитель получил требование об освобождении земельного участка от контейнерной площадки для сбора мусора и срок для добровольного исполнения.

Должностному лицу администрации сообщили о том, что за несвоевременное исполнение решения суда с него будет взыскан исполнительский сбор в размере 50 тысяч рублей, а также за игнорирование законных требований его могут привлечь не только к административной, но и уголовной ответственности.

По информации пресс-службы УФССП России по Смоленской области, осознав финансовые затраты, глава сельской администрации не стал дожидаться применения к нему мер принудительного характера и провёл необходимые работы, в результате которых контейнер для бытовых отходов переместили на безопасное место от границ земельного участка взыскателя.

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