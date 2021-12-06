192 новых случая коронавируса выявлено в Смоленской области на 6 декабря. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За прошедшие сутки в Смоленской области выявили 192 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего 79 721 жителей региона заболели с начала пандемии.

Выздоровели и выписались 476 человек за последние сутки. Общее число «экс-пациентов» в регионе составляет 58 479. Не справились с болезнью 2 185 смолян, из них 7 – погибли за минувшие сутки.

На базе 22 лечебных учреждений развернуто 2427 коек. В настоящий момент свободно около 34% коечного фонда. Сутки ранее под медицинским наблюдением находились 11 986 человек, из них 10 586 – в режиме самоизоляции, 1 400 – в стационаре.

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