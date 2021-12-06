В Смоленской области выделили средства на ремонт более 130 соцучреждений. Фото: пресс-служба администрации Смоленской области.

Губернатор Алексей Островский провел рабочую встречу с депутатом Государственной Думы РФ VIII созыва Сергеем Леоновым, в ходе которой обсуждался ремонт социальных учреждений региона в рамах наказов избирателей.

В 2021 году из областного бюджета на ремонт более 130 учреждений были выделены средства, большая часть которых уже освоена: завершены строительные работы, закуплено новое оборудование. Речь идет о школах, детских садах и больницах, расположенных в Смоленске и районах области.

Для работ по ряду объектов денежные средства не были реализованы. В их числе – Астапковичская средняя школа в Рославльском районе, Ельнинская средняя школа №1 и баня в Кардымовском районе. По словам Сергея Леонова, в ходе конкурсных процедур по ним не поступило предложений от подрядчиков.

Проблема обусловлена тем, что сметная стоимость, внесенная в конкурсную документацию в начале года, к моменту объявления конкурсных процедур не соответствовала действующему на тот момент ценообразованию.

– Я дам поручение профильному органу власти и руководству муниципалитетов пересмотреть сметную стоимость в сторону увеличения в связи со значительным ростом цен на строительные материалы, – сказал Алексей Островский.

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