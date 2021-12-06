Новогодняя иллюминация появилась на улице Ломоносова в Смоленске. Фото: пресс-служба администрации Смоленска.

Работники «Зеленстроя» украсили праздничной иллюминацией аллею, которая начинается у здания поликлиники на улице Ломоносова в Смоленске.

Девять звёздных панно и надпись-поздравление с Новым годом над аллеей напоминают смолянам о приближающихся праздниках.

Впереди у работников «Зеленстроя» – установка ёлок в традиционных местах областного центра, в том числе и на площади Ленина, добавили в пресс-службе городской администрации.

Читай также: 54% бюджета Смоленска 2022 года направят на социальные нужды. На 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов предусмотрено финансирование около 20 муниципальных программ.