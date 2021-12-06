Погрузка на железной дороге в Смоленской области составила более 2,6 млн тонн в январе-ноябре

Фото: пресс-служба МЖД.

В январе-ноябре 2021 года погрузка на сети ОАО «РЖД» в Смоленской области составила более 2,6 млн тонн, что на 9,8% ниже показателей за аналогичный период прошлого года.

За 11 месяцев 2021 года погружено:

- химических и минеральных удобрений – 1,8 млн тонн (+1,4% к январю-ноябрю 2020 года);

- лесных грузов – 109 тыс. тонн (рост в 3,3 раза);

- лома черных металлов – 122 тыс. тонн (-7,1%);

- метизов –15 тыс. тонн (рост в 3,8 раза);

- нефти и нефтепродуктов – 40,4 тыс. тонн (рост в 3 раза)

- продовольственных товаров – 38 тыс. тонн (-13%);

- черных металлов – 135,5 тыс. тонн (рост в 1,5 раза);

- комбикормов – 6,4 тыс. тонн (-20%