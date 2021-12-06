В Смоленске следком и прокуратура проверят информацию об отсутствии отопления в многоквартирном доме. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В смоленских СМИ появилась информация об отсутствии отопления в одном из многоквартирных домов в Промышленном районе Смоленска. Речь идёт о доме №7 по улице Рыленкова.

Прокуратура и СУ СК региона организовали проверку по факту некачественного теплоснабжения.

– По результатам проверки и наличии достаточных оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, – сообщили в пресс-службе прокуратуры по Смоленской области.

Бездействию лиц, ответственных за осуществление бесперебойного отопления жилого дома, будет дана соответствующая правовая оценка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, уточнили в пресс-службе СУ СКР по Смоленской области.

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