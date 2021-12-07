18-летний смолянин подозревается в убийстве знакомого. Фото: пресс-служба СУ СКР по Смоленской области.

В отношении 18-летнего жителя Смоленска возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство».

По версии следствия, в ночь на 4 декабря возле одного из домов по улице Котовского между парнем и его 44-летним знакомым произошла ссора. Подозреваемый три раза ударил мужчину ножом в грудь и скрылся с места преступления. Раненый смолянин смог вернуться домой и вызвать скорую, но скончался до приезда медиков.

В пресс-службе СУ СКР по Смоленской области сообщили, что в настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос о заключении его под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее «КП» писала, что в Верхнеднепровском напавших на родителей подруги подростков заключили под стражу. Суд выбрал меру пресечения в виде лишения свободы на 2 месяца.