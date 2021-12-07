Две смоленские больницы вернутся к плановому оказанию медпомощи. Фото: Олег УКЛАДОВ

Губернатор Алексей Островский провёл рабочую встречу с профильным заместителем Викторией Макаровой и начальником департамента по здравоохранению Ольги Стунжас, в ходе которой заслушал ежедневный отчёт о текущей эпидемиологической ситуации в регионе.

На протяжении нескольких последних недель фиксируется снижение темпов прироста заболеваемости коронавирусом, а также снижение числа госпитализаций. В связи с этим было принято решение о возвращении к оказанию плановой медпомощи первичного сосудистого отделения Сафоновской ЦРБ и областной больницы медицинской реабилитации в деревне Клемятино Сафоновского района. Ранее на базе медучреждений были развёрнуты койки для пациентов с COVID-19.

Рассчитывается, что больницы начнут работу со следующего понедельника, 13 декабря, после проведения необходимой дезинфекции помещений.

– В дополнение к этому обсудили на перспективу перечень и других учреждений здравоохранения, которые вернутся к штатному режиму работы при сохранении тенденции к снижению заболеваемости. Вместе с тем, это, конечно, не повод расслабляться, особенно с учетом непредсказуемости и «коварности» коронавируса и появления его новых штаммов, в частности «омикрона» с его беспрецедентным, по словам специалистов, количеством мутаций, – написал Алексей Островский на своей странице в соцсетях.

Глава региона добавил, что сейчас по-прежнему важно соблюдать масочный режим и социальную дистанцию в общественных местах, а также помнить, что единственным действенным методом предупреждения заболевания и его тяжелого течения является вакцинация.

Ранее «КП» писала, что в Смоленской области выделили средства на ремонт более 130 соцучреждений. Большая часть средств уже потрачена на строительные работы и закупку нового оборудования.