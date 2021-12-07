Skoda и Ford столкнулись на перекрёстке в Вязьме. Фото: «АВТОКАДР_67 ДТП | ЧП | Vyazma» в соцсетях.

Авария произошла около 18:20 в понедельник, 6 декабря. На улице Полевая в Вязьме столкнулись две легковушки.

По словам очевидцев, водители иномарок Skoda Octavia и Ford Mondeo не смогли разъехаться на перекрёстке, произошло лобовое столкновение. От силы удара машины получили серьезные технические повреждения. По предварительной информации, в ДТП никто не пострадал.

Ранее «КП» писала, что в Вязьме пассажирка «Лады» пострадала в жёстком ДТП с иномаркой. Виновник аварии скрылся с места происшествия.