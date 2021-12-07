В Смоленской области рассматривают введение QR-кодов при посещении общественных мест. Фото: Алексей БУЛАТОВ

6 декабря прошло очередное заседание Совета Смоленской областной Думы, на котором обсуждался законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Согласно поправкам, для посещения мест проведения массовых мероприятий, организаций культуры, общественного питания и розничной торговли гражданам потребуется предъявление либо кода о прививке, либо подтверждения о перенесенном коронавирусе или медотводе от вакцинации. Исключение составляют аптеки и организации, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости.

Изменения обусловлены напряженной эпидситуацией в Смоленской области: показатели смертности не сокращаются даже на фоне значительного снижения ежедневного прироста заболеваемости.

В ходе дискуссии многие члены Совета Смоленской облдумы высказали свои мнения по предложенным поправкам, некоторые указали на необходимость доработки законопроекта. Отмечалось также, что вводимые нормы будут распространяться лишь на период пандемии и не коснутся аптек и магазинов, торгующих продуктами и товарами первой необходимости.

Окончательное мнение депутаты Смоленской областной Думы вынесут на заседании облдумы 17 декабря.

Ранее «КП» писала, что две смоленские больницы вернутся к плановому оказанию медпомощи. Ситуация с коронавирусом в регионе стабилизировалась.