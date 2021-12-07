Снег и гололёд ожидаются в Смоленской области 7 декабря. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Во вторник, 7 декабря, в Смоленске и области будет облачно, временами снег. По прогнозам смоленского ЦГМС, днём возможно налипание мокрого снега. Утром и днем местами слабый туман, гололед. Ветер восточный с переходом на северо-западный, 6-11 м/с.

Температура воздуха по области: -4°C…+1°C.

В Смоленске: -2°C …0°C.

Атмосферное давление 740 мм рт. столба, будет падать.

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