Пожарные спасли мужчину из горящей квартиры на улице Кловская в Смоленске. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Пожар произошёл ранним утром 7 декабря. Дым из открытой форточки на четвертом этаже девятиэтажки по улице Кловской заметила проходящая мимо смолянка. Женщина вызвала спасателей.

Прибывшим на место вызова огнеборцам не пришлось тратить время на вскрытие двери, по счастливой случайности она была открыта. Пожарные вошли в задымленную квартиру и в одной из комнат увидели полыхающий диван. Возгорание мебели удалось ликвидировать до распространения огня по всей квартире. Все это время хозяин жилища находился в ванной комнате, его вывели из из помещения и передали медикам скорой помощи.

Огонь уничтожил диван, а комната закопчена продуктами горения. Причина произошедшего устанавливается специалистами. По информации пресс-службы ГУ МЧС по Смоленской области, одна из рассматриваемых версий – неосторожность при курении.

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