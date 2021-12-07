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Общество7 декабря 2021 8:05

Около 800 млн рублей выделят на обновление объектов питьевого водоснабжения Смоленской области

Всего будет модернизировано 33 объекта, расположенных практически во всех районах региона
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Около 800 миллионов рублей выделят на обновление объектов питьевого водоснабжения Смоленской области.

Около 800 миллионов рублей выделят на обновление объектов питьевого водоснабжения Смоленской области.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В администрации региона состоялась рабочая встреча губернатора Алексея Островского с заместителем председателя Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации VIII созыва от партии «Единая Россия» Сергеем Неверовым, в ходе которой обсуждался ряд проектов, один из которых крайне важен – модернизация системы водоснабжения.

Алексей Островский отметил, что на развитие крайне важных для смолян инфраструктурных проектов из федерального бюджета, в первую очередь, на замену коммуникаций, инженерных сетей, на очистку воды ежегодно привлекаются значительные средства.

В 2022, по словам Сергея Неверова, будет направлено около 800 миллионов рублей на обновление 12 объектов питьевого водоснабжения на территории региона, 5 из них – в Смоленске.

В 2023 году запланированы работы на 7 таких объектах, а в 2024 – на 14. Всего будет модернизировано 33 объекта, расположенных практически во всех районах Смоленской области, сообщили в пресс-службе администрации.

Ранее «КП» писала, что в Смоленской области рассматривают введение QR-кодов при посещении общественных мест. Требования не коснутся аптек и магазинов с продуктами и товарами первой необходимости.