Смоленская область получит 24,7 миллиардов рублей на реализацию нацпроектов

24,7 миллиардов рублей получит Смоленская область на реализацию нацпроектов. Фото: пресс-служба администрации Смоленской области.

В администрации региона состоялась рабочая встреча Губернатора Алексея Островского с заместителем председателя Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации VIII созыва Сергеем Неверовым, в ходе которой обсуждались строительство и ремонт социальных объектов в Смоленской области.

В ближайшие 3 года регион получит порядка 50 млрд рублей, из которых 24,7 млрд – на реализацию нацпроектов, сообщили в пресс-службе администрации.

Сейчас, по словам Сергея Неверова, действует ряд актуальных для Смоленской области федеральных программ, в которых есть все возможности участвовать, однако со стороны региона необходимо подготовить документацию для заявки. На данный момент регион получает бюджет на строительство школы в Алтуховке Смоленского района и пристройку для школы №4 в Вязьме. Помимо этого, 9 школ попадают под программу капитального ремонта.

Также обсуждалось изменение подходов к распределению средств областного дорожного фонда в 2022 году для того, чтобы максимально усилить возможности администрации Смоленска по качеству уборки улиц, дворов от снега и льда. Алексей Островский отметил целесообразность распределения средств не только на межквартальные проезды, но и на приобретение коммунальной техники.

Ранее «КП» писала, что около 800 миллионов рублей выделят на обновление объектов питьевого водоснабжения Смоленской области. Всего будет модернизировано 33 объекта, расположенных практически во всех районах региона.