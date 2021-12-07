Москвич признан виновным в заказном убийстве «криминального авторитета» в Вязьме. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

50-летний житель Москвы предстал перед судом после обвинений в совершении преступления по статье 105 УК РФ «Убийство, совершенное организованной группой по найму».

По версии следствия и суда, глава преступной группировки, собираясь расширить сферы криминального влияния в Вяземском, Гагаринском и Темкинском районах, нанял своего знакомого для совершения убийства, так называемого «криминального авторитета». В качестве вознаграждения мужчина предлагал деньги, жильё, ремонт автомобиля, обеспечение питанием и трудоустройство.

26 ноября 2012 года обвиняемый, согласно заранее продуманному плану, скрыл свое лицо одеждой и занял наиболее выгодную позицию для наблюдения за входом в спортивный зал, расположенный в одном из домов в Вязьме. При себе у «наемника» был пистолет-пулемёт со специальным устройством для бесшумной стрельбы.

Когда потерпевший вышел из здания, обвиняемый подошел ближе и не менее девяти раз выстрелил в мужчину, а затем скрылся с места преступления. От полученных ранений смолянин скончался в медучреждении.

В пресс-службе СУ СКР по Смоленской области сообщили, что собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора. Подсудимому назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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