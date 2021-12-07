98-летняя смолянка чудом выздоровела после тяжело перенесённого коронавируса. Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

Историю чудесного выздоровления 98-летней Марии Трофимовны рассказал губернатор Алексей Островский на своей странице в соцсетях. Несколько дней назад врачи инфекционного госпиталя №1 на улице Фрунзе выписали ее домой из стационара после перенесенного ковида.

Мария Трофимовна как могла, старалась уберечь себя от болезни, но, к огромному сожалению, вопреки всем мерам предосторожности, заразилась.

Лечение в режиме самоизоляции не принесло ожидаемого результата – сказался преклонный возраст, отсутствие прививки от COVID-19 и масса сопутствующих заболеваний, поэтому пенсионерку госпитализировали в стационар.

Из-за развившейся дыхательной недостаточности Марию Трофимовну сразу подключили к аппарату ИВЛ в отделении реанимации. На протяжении семи дней врачи инфекционного госпиталя боролись за ее жизнь. И одержали победу! Спустя неделю Мария Трофимовна уже смогла дышать самостоятельно, ее состояние значительно улучшилось.

– Безусловно, важнейшую роль в выздоровлении сыграл и позитивный настрой пациентки, закаленной нелегкой судьбой, прошедшей Великую Отечественную войну и тяжелые послевоенные годы, – отметил глава региона.

Родные Марии Трофимовны, которые уже даже не надеялись на благоприятный исход, называют ее возвращение домой чудом. Но, разумеется, в выздоровлении в первую очередь помог профессионализм и самоотверженность врачей, которые сделали все от них зависящее, чтобы поставить Марию Трофимовну на ноги.

Ранее «КП» писала, что в Смоленской области рассматривают введение QR-кодов при посещении общественных мест. Требования не коснутся аптек и магазинов с продуктами и товарами первой необходимости.