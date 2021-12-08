В Смоленской области столбики термометров опустятся до -11. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В среду, 8 декабря, на территории региона будет облачно, без существенных осадков. Утром местами ляжет слабый туман, появится изморозь, на отдельных участках дорог образуется гололедица. Ветер подует северный, северо-восточный, 5-10 м/с, днем местами порывы будут достигать до 14 м/с.

Температура воздуха по области: -11°C...-6°C.

В Смоленске: -10°C …-8°C.

Атмосферное давление 736 мм рт. столба, будет слабо расти.

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