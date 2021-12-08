В Смоленской области столбики термометров опустятся до -11.
Фото: Олег РУКАВИЦЫН
В среду, 8 декабря, на территории региона будет облачно, без существенных осадков. Утром местами ляжет слабый туман, появится изморозь, на отдельных участках дорог образуется гололедица. Ветер подует северный, северо-восточный, 5-10 м/с, днем местами порывы будут достигать до 14 м/с.
Температура воздуха по области: -11°C...-6°C.
В Смоленске: -10°C …-8°C.
Атмосферное давление 736 мм рт. столба, будет слабо расти.
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