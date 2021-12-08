Двое молодых мужчин пропали в Краснинском районе. Фото: ПСО «Сальвар».

31-летний Борис Подсевакин и 23-летний Григорий Станков ушли из дома в деревне Хильчицы 7 декабря. С тех пор их местоположение неизвестно.

По информации ПСО «Сальвар», Борис Подсевакин ростом 186 см, худощавого телосложения, волосы тёмные, глаза зеленые, носит бороду и усы, сутулится.

Последний раз мужчина был одет в спортивную тёмную шапку, зимнюю серую куртку, темные штаны и зимние темные сапоги. При себе имел рюкзак.

Григорий Станков ростом 190-195 см, худощавого телосложения, волосы темные, глаза темные, сутулится. Был одет в шапку-ушанку, зимнюю темную куртку, темные штаны, зимние темные сапоги. При себе тоже имел рюкзак.

Всех, у кого есть информация о местонахождении пропавших, просят сообщить по телефонам: 8 (4812) 63-63-33, 8-919-044-50-88, 102.

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