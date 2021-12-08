Губернатор Алексей Островский проведёт прямую линию с жителями Смоленской области. Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

15 декабря в 12.00 состоится прямая линия губернатора Алексея Островского, в ходе которой жители Смоленской области, а также журналисты федеральных и региональных средств массовой информации смогут задать интересующие вопросы главе региона.

Ежегодно губернатор подводит итоги социально-экономического развития области и анонсирует новые проекты на традиционных встречах с представителями СМИ, однако в этом году Алексей Островский поручил максимально расширить круг участников и дать возможность смолянам напрямую задать волнующие их вопросы.

В 2021 году трансляция прямой линии впервые пройдет в эфире телеканала «Регион 67» и радиостанции «Смоленская Весна» (102.7 ФМ). Следить за мероприятием также можно будет во время онлайн-трансляции прямой линии, которая станет доступна 15 декабря в 12.00 на странице группы «Смоленская область» ВКонтакте.

Вопрос главе региона можно направить различными способами:

– Озвучить его непосредственно в прямом эфире, дозвонившись на «горячую линию» студии радио «Весна» по телефону 8 (4812) 38-93-12.

– Направить в группу «Смоленская область» ВКонтакте. Поступившие вопросы обработает региональный ЦУР.

– Прислать видеовопрос на электронный адрес vopros@smolensk.ru или записать его в мобильной студии телеканала «Регион 67», которая будет развернута у центрального входа в Лопатинский сад в пятницу, 10 декабря, с 12 до 15 часов.

По поручению Алексея Островского во время прямой линии на связи также будут находиться его профильные заместители, главы всех муниципальных районов и городских округов, которые при необходимости дадут пояснения по вопросам, относящимся к их компетенциям, добавили в пресс-службе администрации региона.

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